Vader laat kleuters 2 uur achter in speeltuin van McDonald's in Frankrijk: "Niet de eerste keer"

Duitsland begint met Leopard-trai­ning voor Oekraïense militairen

Het Duitse leger is begonnen met Oekraïense militairen te trainen in het omgaan met Leopard-tanks. Kiev ziet deze zware tanks, die Duitsland en andere landen na lang aarzelen hebben toegezegd, als essentieel in zijn tegenoffensief in de oorlog met Rusland.