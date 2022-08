Vader en zoon klampen zich vast aan koelbox nadat boot is gezonken, dan volgt beklijvende reddingsactie

Beklijven­de bodycam­beel­den tonen hoe kinderen uit brandend gebouw springen: “Meisje wikkelde kussen­sloop rond hand en sloeg raam kapot”

Een vrouw en vijf kinderen zitten opgesloten in een grote brand in hun appartementsgebouw in Indiana. De politie en brandweer zijn snel ter plaatse en vragen de slachtoffers om zich uit het hoge raam te werpen. De beklijvende reddingsactie wordt gefilmd met de bodycam van de politieagenten.

7 juli