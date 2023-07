Vader Émile (2) verrast vrijwilligers met autoritaire houding

De kleine Émile (2) is al meer dan een week vermist. Vorige week werden de zoekacties in Vernet, het gebied waar hij vermist raakte, stopgezet en ging de tweede fase van het onderzoek in. Ondertussen raakte bekend dat de onderzoekers nogal verbaasd waren door de autoritaire houding van de vader van de vermiste peuter.

Een vrijwilliger die hielp tijdens de zoektocht naar de kleine Émile verklaarde aan La Dépêche dat de vader van het kind, Colomban S., een bijzondere indruk bij hem naliet. “Het verbaasde ons dat hij zo net gekleed was”, zegt de man. “Hij kwam ook heel autoritair over. Hij aarzelde niet om zijn stem te verheffen en om mensen een uitbrander te geven al ze volgens hem niet de juiste houding hadden.” Het contrast met de grootvader was groot; hij stond aan de zijlijn te huilen. “Dat was erg ontroerend.”

Extreemrechts

Franse media achterhaalden dat Colomban S. in 2018 in Aix-en-Provence voor de rechter moest verschijnen voor een vermoedelijke aanval op een groep mensen van vreemde origine, maar hij werd vrijgesproken. Hij was ook actief binnen de extreemrechtse groepering Bastion Social Marseille. Die groepering werd in 2019 op politiebevel opgedoekt. In 2021 stond hij op de kieslijst van Eric Zemmour, een politicus die eerder al werd aangeklaagd voor het aanzetten tot rassendiscriminatie.

Volgens de procureur, Rémy Avon, zou er geen link bestaan tussen het extreemrechtse verleden van de vader en de verdwijning van de tweejarige peuter.

Discrete familie

In het dorp La Bouilladisse, waar het gezin van Émile woont, beschrijven ze de familie als “heel gelovig en discreet”. Marie en Colomban, de ouders van de peuter, wonen er sinds een jaar. Ze verhuisden naar het dorpje na hun studies in Marseille. Volgens de burgemeester, José Morales, gingen ze elke zondag naar Marseille om er de Latijnse mis bij te wonen.

Verder onderzoek

Nu het onderzoek in Vernet is afgelopen, start er een nieuwe fase in de zoektocht naar Émile. Het onderzoek ter plaatse is stopgezet en is nu een ‘vooronderzoek’ geworden.

Dat verandert enkele zaken voor de rechercheurs. Tijdens de zoekacties hadden ze geen toestemming nodig om huizen te doorzoeken, nu hebben ze die toestemming wel nodig. Tijdens het onderzoek in Vernet hebben de speurders zoveel mogelijk informatie en aanwijzingen proberen te verzamelen. Al die info wordt nu geanalyseerd.

