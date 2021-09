Vader die zaterdag kogel in hoofd kreeg, was dag ervoor gestopt bij z'n advocatenkantoor na betichting miljoenenverduistering

SOUTH CAROLINAHet verhaal van de geruchtmakende dubbele moord op twee leden van een prominente familie in South Carolina wordt met de dag vreemder. Zaterdag kreeg vader Alexander ‘Alex’ Murdaugh (54) een kogel in het hoofd, nu blijkt dat hij daags voordien gestopt was bij zijn advocatenkantoor. Officieel om verslavingsproblemen, officieus wegens miljoenenverduistering.

Drie maanden geleden, op 7 juni, trof Murdaugh ’s avonds op zijn jachtdomein in de plaats Islandton de lichamen van z’n echtgenote Maggie (52) en zoon Paul (22) aan. Beide lijken vertoonden schotwonden die met een semiautomatisch aanvalswapen en een geweer waren toegebracht. Een doorbraak in het moordonderzoek blijft vooralsnog uit. De zaak houdt sindsdien de Amerikaanse pers in de ban.

Afgelopen zaterdag kreeg Murdaugh een kogel in het hoofd na een autopanne in Hampton County (South Carolina). De vijftiger was bezig een lekke band te vervangen langs een landelijke weg toen hij door de bestuurder van een lichte vrachtwagen onder vuur werd genomen. De advocaat kreeg een kogel in het hoofd. Een urgentiehelikopter bracht hem naar het ziekenhuis in Savannah (Georgia). Volgens de recentste berichtgeving is hij inmiddels bij kennis en kan hij praten. Ook in dit onderzoek is nog geen arrestatie verricht.

Volledig scherm De politie doet onderzoek bij het plaats delict waar Alex Murdaugh werd beschoten. © Screenshot YouTube WCNC

Zijn advocaat Dick Harpootlian verspreidde maandagochtend (lokale tijd) een persbericht waarin de mededeling stond dat Murdaugh opstapte bij het door zijn overgrootvader gesticht advocatenkantoor PMPED. Een niet nader genoemde verslaving lag volgens het statement aan de basis van de beslissing.

“De moorden op mijn vrouw en zoon hebben een ongelofelijk moeilijke tijd in mijn leven veroorzaakt. Ik heb beslissingen genomen waar ik nu spijt van heb”, klinkt het in het statement. “Ik neem ontslag bij mijn advocatenkantoor en laat mijn verslavingsprobleem behandelen na een lange strijd die door deze moorden alleen nog maar is verergerd.” Daarmee leek de kous af, totdat de ‘New York Times’ uitpakte met berichtgeving over mogelijke financiële malversaties, meteen de echte reden voor zijn vertrek.

Murdaugh is vrijdag bij zijn advocatenkantoor gestopt na vernomen te hebben dat er een intern onderzoek wegens geldverduistering tegen hem liep, bevestigde Jim Griffin, een andere advocaat van Murdaugh, aan de krant.

Bij PMPED zelf gaf een medewerker op voorwaarde van anonimiteit toe dat een externe firma was aangezocht om de mogelijke geldverduistering te onderzoeken. Nog volgens deze medewerker gaat het om een bedrag in de miljoenen dollars. De politie en de advocatenbalie van South Carolina zijn hierover ingelicht.

Murdaugh zelf is na de dubbele moord ondervraagd, maar is nooit aangestipt als verdachte. “Hij kan hier op geen enkele manier iets mee te maken hebben. Hij hield van Maggie en van Paul als van niets anders op deze wereld”, verklaarden zijn twee broers in het tv-programma ‘Good Morning America’ een tiental dagen na de feiten.

Volledig scherm Alex Murdaugh was vierde generatie bij het advocatenkantoor PMPED in Hampton (South Carolina). © Google Street View

