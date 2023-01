Vader (54) van zes kinderen die in Oostenrijkse kelder zijn gevonden “bereidde zich voor op apocalyps”

De 54-jarige vader van de zes kinderen die afgelopen vrijdag zijn gevonden in een wijnkelder in het Oostenrijkse dorpje Obritz, was een zogenaamde ‘Doomsday prepper’. De man bereidde zich met andere woorden voor op het einde van de wereld. Dat meldt Erich Greil, de vice-burgemeester van Obritz. De 54-jarige Tom Landon zou naar verluidt een kelder voor elk van zijn kinderen hebben gekocht.

Tom Landon werd vorige week aangehouden door de Oostenrijkse politie, nadat agenten de zes kinderen van de man terugvonden in een wijnkelder in het dorpje Obritz, ten noorden van Wenen. Het ging om een baby van zeven maanden oud en vijf kinderen van 2 tot 6 jaar. De politie trof er ook de 40-jarige partner van Landon aan. De kinderen waren niet verwaarloosd, maar stonden nergens ingeschreven en waren niet bekend bij de overheden. Het koppel verklaarde zelf dat hun kinderen eigenlijk in Engeland zijn geboren.

Toen sociale werkers de geheime ‘onderwereld’ van Landon vorige week ontdekten, bespoot hij hen met pepperspray en sloot hij zich vervolgens op. Uiteindelijk kon de politie hem arresteren. Aangezien er echter geen sprake was van mishandeling, werd hij kort na zijn arrestatie weer vrijgelaten.

KIJK. Afgelopen vrijdag werd de geheime ‘onderwereld' van de 54-jarige vader van zes ontdekt

‘Doomsday prepper’

Volgens burgemeester Greil woonde de 54-jarige vader jarenlang in Engeland en werkte hij als ICT’er in Londen. Recent kocht Landon vijf kelders in Obritz. Hij wou er naar verluidt één voor elk van zijn kinderen. De man zou al negen maanden in het netwerk van kelders hebben gewoond onder een door beveiligingscamera’s bewaakt gebouw. Hij zou het pand via een Brits bedrijf hebben gekocht, maar mocht het eigenlijk niet voor woondoeleinden gebruiken.

Volgens verschillende bronnen was Landon bovendien een ‘Doomsday prepper’. Dat is iemand die zich voorbereidt op een mogelijke apocalyps, onder meer door onderdak te zoeken op veilige plaatsen zoals schuilkelders en een voorraad voedsel en wapens aan te leggen. Of de man ook wapens in zijn bezit had, is niet bekend.

Landon zou ook in samenzweringstheorieën geloven en schreef al verschillende boeken waarin hij de werking van de Oostenrijkse regering aan de kaak stelt. Lokale media meldden eerder dat de vader van zes banden had met de Duitse ‘Reichsburgerbeweging’, een extremistische groep die de Duitse staat als onwettig beschouwt. Maar de lokale politie ontkent die bewering nu.

