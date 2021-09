Vader (49) van twaalf kinderen bezwijkt aan corona nadat er geen beademingsmachine beschikbaar was

Oud-veilig­heids­ad­vi­seur VS vreest voor taliban-scenario in Pakistan, een nucleaire macht met 150 kernwapens

13:24 De machtsovername door de taliban in Afghanistan verhoogt de dreiging dat terroristen de macht grijpen in buurland Pakistan, verklaarde Donald Trumps aan de kant geschoven Nationaal Veiligheidsadviseur John Bolton in een radio-interview. “Dit zou dan betekenen dat 150 nucleaire wapens in handen komen van terroristen. Een zware bedreiging voor de VS en bondgenoten.”