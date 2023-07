Vader (37) sterft terwijl hij zoontje (3) van verdrinking probeert te redden op Mallorca

KIJK. Vader slaat in alle wanhoop voorruit in om baby te redden uit snikhete auto

Beelden tonen het moment waarop een wanhopige vader de voorruit van zijn auto inslaat nadat hij zijn baby én zijn sleutels achterliet in de snikhete wagen. Het incident gebeurde op 19 juli in Harlingen in de Amerikaanse staat Texas. Het kwik bereikte er die dag wel 37,7 graden Celsius.