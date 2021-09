Vaccinsceptici dringen studio Sloveense omroep binnen

ANALYSE. Het lijkt alsof de Fransen ons weer de schuld willen geven van het bloedbad in Parijs

6:43 Er zijn de afgelopen jaren heel wat namen genoemd van mogelijke breinen achter de terreur van 13 november 2015 in Parijs. Maar daar staan er weinig van op de beklaagdenlijst voor het proces dat op 8 september begint. Soms is dat eenvoudigweg omdat hun dood bewezen werd en doden niet vervolgd kunnen worden. Soms is het bij gebrek aan bewijs. Maar het lijkt er ook wel op dat het Franse gerecht zichzelf uit de wind zet door alleen een Belg en geen Fransen als brein te vervolgen.