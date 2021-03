Vaccins Pfizer en AstraZenca doen kans op ziekenhuisopnames tachtigplussers fors dalen

VLAANDEREN Hoe stellen onze vaccinatie­cen­tra hun reserve­lijs­ten samen? “Oproep via Facebook zoals in Grimbergen niet het beste idee”

18:47 In verschillende vaccinatiecentra in Vlaanderen draait het vaccineren in de soep, omdat mensen niet komen opdagen. Daarom werken de centra met reservelijsten, maar wie stelt die dan samen en hoe gebeurt dat? In Grimbergen werden 100 ‘gewone’ burgers opgetrommeld voor hun eerste prik via een oproep op Facebook, maar elk vaccinatiecentrum blijk er zijn eigen systeem op na te houden. Wij informeerden bij vaccinatiecentra in heel Vlaanderen.