Vaccinproducent Johnson & Johnson verhoogt winstverwachting

Burundi geeft startschot van vaccinatie­cam­pag­ne, nog maar twee landen ter wereld die geen vaccins uitdeelden tegen coronavi­rus

12:37 Burundi heeft gisteren het startschot gegeven van zijn vaccinatiecampagne. Maanden nadat de meeste Afrikaanse landen begonnen met het vaccineren van de bevolking, is het land klaar om zijn achterstand in te halen. Nu blijven er slechts twee landen over in de hele wereld waar nog niemand gevaccineerd is.