Vaccinatiecijfers leggen pijnlijke kloof Israël en Palestina bloot

CNN maakte een reportage over twee jongemannen die in dezelfde dichtbevolkte stad wonen én ook samen in een slagerij werken. Hun levens lopen in grote lijnen gelijk, al is er één fundamenteel verschil dat een belangrijke invloed heeft op hun levens. De ene, Mahmoud Oudeh, heeft zoals duizenden andere inwoners een Palestijns paspoort, zijn vriend Anan abu Aishe heeft een Israëlisch ID, waardoor hij wordt gezien als permanent inwoner van Oost-Jeruzalem.

Dat geeft Aishe het voorrecht deel uit te maken van de razendsnelle vaccinatiestrategie die Israël hanteert. De bedoeling is dat heel Israël tegen het einde van maart gevaccineerd is. Goed voor Aishe, maar voor zijn vriend Oudeh daarentegen is een coronaprik nog lang niet in zicht.

Quote Als we op het punt komen waarop iedereen die dat wil gevacci­neerd is, zullen we meer dan klaar zijn om onze vaccins met de buren te delen Yuli Edelstein, Israëlisch minister Volksgezondheid

Zo’n 4,5 miljoen Palestijnen die op de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever wonen, voelen zich in de steek gelaten. Daar is nog niemand gevaccineerd en dat lijkt ook niet in de nabije toekomst te gebeuren. Op Palestijns grondgebied is er eenvoudigweg geen vaccinatiecampagne tegen Covid-19, waar op Israëlische grond de strategie net tot de wereldtop behoort.

Experten van de Verenigde Naties vinden het moreel en wettelijk onaanvaardbaar dat in het midden van een gezondheidscrisis de toegang tot zorg zo verschillend kan zijn. Maar dat is niet hoe Israëlisch minister van volksgezondheid Yuli Edelstein erover denkt. “Onze berekening is gebaseerd op de Israëlische inwoners. Als we op het punt komen waarop iedereen die dat wil gevaccineerd is, zullen we meer dan klaar zijn om onze vaccins met de buren te delen” zegt Edelstein.

