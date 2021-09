Vaccinatie verplicht voor wie wil deelnemen aan Algemene Vergadering van VN

Alle diplomaten die deelnemen aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York moeten volledig gevaccineerd zijn tegen Covid-19. De lokale autoriteiten in de Amerikaanse metropool zien de vergaderzaal als "conferentiecentrum" en dat betekent dat strenge coronaregels gelden. Moskou is niet opgezet met die regel.

Delen per e-mail

Leden van de delegaties moeten aantonen dat ze gevaccineerd zijn als ze volgende week de zaal willen betreden voor de vergadering, liet New York weten aan de voorzitter van de Algemene Vergadering. De stad accepteert alle vaccins die zijn goedgekeurd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) of de Amerikaanse toezichthouder FDA.

Niet iedereen is te spreken over die maatregel. Rusland liet voorzitter Abdulla Shahid weten de kwestie met spoed te willen bespreken. De Russische VN-ambassadeur Vassily Nebenzia noemt de regels discriminerend en zei dat het weren van diplomaten uit de vergaderzaal een "duidelijke schending is van het handvest van de Verenigde Naties".

Tijdens de 76e bijeenkomst van de Algemene Vergadering kunnen delegaties uit de hele wereld discussiëren over internationale vraagstukken. Zowat 100 staatshoofden en regeringsleiders hebben hun komst naar New York intussen al bevestigd. VN-topman Antonio Guterres en de Britse premier Boris Johnson houden maandag een bijeenkomst om te praten over maatregelen om klimaatverandering te bestrijden.

De Algemene Vergadering is het enige VN-orgaan waar alle leden bijeenkomen. Tijdens de bijeenkomst kunnen initiatieven gelanceerd worden over onder meer vrede, economische vooruitgang en mensenrechten.

LEES OOK: