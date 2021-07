Vaccinatie in Duitsland vertraagt licht, deltavariant wint aan kracht

Vierde coronagolf verwacht vanaf september: hoe bezorgd moeten we daarover zijn? Experten leggen uit

2 juli In het najaar zal een vierde coronagolf over ons land en over de rest van Europa rollen. Dat is wat alle modellen voorspellen. Hoe erg zou zo’n nieuwe golf zijn? Zullen onze ziekenhuizen opnieuw kreunen onder de druk na een zomer waarin we de teugels laten vieren, of zal het allemaal wel meevallen? “Er is een belangrijk verschil tussen wat officieel en wettelijk is toegelaten en wat slim is”, klinkt het alvast bij infectioloog Erika Vlieghe.