Vaccinatie begonnen in Italiaanse stad waar corona-uitbraak de wereld wakker schudde

Het coronavaccin is zondag aangekomen in de Noord-Italiaanse stad Bergamo. Daar waar het virus zo lelijk huishield in het voorjaar, kan opnieuw hoopvol naar de toekomst gekeken worden.

Er is natuurlijk nog een lange weg af te leggen, maar het vaccinatieprogramma is van start gegaan. De symbolische eerste dosis werd aan hoofdarts Guido Marinoni gegeven. De heuglijke foto’s staan in schril contrast met de chaos die in maart heerste in de ziekenhuizen en de wereld - en Europa in het bijzonder - schokte. Maar dat was toen en ondertussen heeft het coronavirus de hele wereld veroverd. Maar de wereld vecht terug.

Ook in het hospitaal van Codogno waar patiënt 1, Mattia Maestri, wekenlang voor zijn leven vocht en het uiteindelijk heeft gehaald, zijn de eerste vaccins aan het verplegend personeel toegediend.

Na de moeilijkste 10 maanden uit hun loopbaan, kunnen de gezondheidswerkers die hebben gevochten en het hebben overleefd, weer uitkijken naar de toekomst. Uitgeput zijn ze zeker. Heel lang was er niets anders dan duisternis. Maar nu kunnen ze opnieuw het licht zien.

“De mensen van Bergamo staan in Italië bekend als een van de meest hardwerkende en gepassioneerde mensen. Eén van de motto’s hier is ‘Mola Mia’ (geef nooit op) en de bevolking van Bergamo heeft niet opgegeven”, klinkt het in de zwaar getroffen stad. “Ze hebben zichzelf opnieuw uitgevonden.”

Ook de burgemeester van Bergamo, Giorgio Gori, sluit zich daarbij aan. “Het is een echt keerpunt, want nu is het einde van de pandemie nabij. We kunnen opnieuw plannen maken”, zegt hij.

“We weten dat we waarschijnlijk nog een paar maanden geduld moeten hebben en waarschijnlijk zullen we een derde golf het hoofd moeten bieden, maar nu hebben we grote hoop - we zien het licht aan het einde van de tunnel.”