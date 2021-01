Vaccin voor 200 euro te koop op dark web: oplichters proberen munt te slaan uit pandemie

Vlamingen in het buitenland: “Maak je toch geen zorgen om trage vaccinatie in België”

16:40 De vaccinaties in België verlopen te traag en elders gaat het veel sneller. Die kritiek is al enkele dagen te horen. Maar hoe denken ze daarover in de landen waar het wél snel gaat? Zijn ze daar laaiend enthousiast? We vroegen het aan vier Vlamingen in Israël, Verenigde Staten, Denemarken en Italië. “De overheid weet niet wanneer ik gevaccineerd zal worden, maar stuurde mij wel al een persoonlijke brief met uitleg over vaccins”