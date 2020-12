Vaccin van tabaksproducent BAT krijgt goedkeuring om te testen op mensen

Van Ranst en Molen­berghs over hoe we derde golf de pas kunnen afsnijden: “Harde lockdown? Als het moet, moet het”

15 december Is de derde golf van de Covidpandemie, die onder meer in Japan al volop woedt, bij ons onafwendbaar? Daar lijkt het op, nu na het aantal besmettingen ook het aantal ziekenhuispatiënten in stijgende lijn gaat. Die derde golf zal vanop een hoger niveau vertrekken dan de tweede, zodat het nu cruciaal is die proactief in te dijken. Maar hoe? Waart het spook van een harde lockdown, zoals in onze buurlanden, ook hier al rond?