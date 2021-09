Vaccin van Pfizer/BioNTech ook veilig en effectief voor 5- tot 11-jarigen

NEDERLAND Oppas (52) misbruikt zeven zeer jonge meisjes in regio Eindhoven, kompaan (58) kreeg beelden ervan toege­stuurd

13:42 Een vrouw uit Nederlands Limburg is aangehouden voor het seksueel misbruiken van zeven jonge meisjes in de regio Eindhoven (Noord-Brabant), meldt het Openbaar Ministerie (OM). Het misbruik werd vastgelegd op beeld en doorgestuurd naar een man uit Nederlands Limburg. Hij is eveneens aangehouden. Er loopt ondertussen een groot onderzoek. De vrouw werkte als oppas. De slachtoffertjes waren tussen de één en zes jaar oud.