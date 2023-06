VAB verwacht dit weekend geen grote problemen op de weg, wel aanschuiven in Duitsland en Zwitserland

update Belg (32) vermoord en in brand gestoken tijdens vakantie in Turkse badplaats

In de Turkse badplaats Marmaris is na een bosbrand, waarbij het vuur vijf hectare bos verwoestte, een lichaam teruggevonden. Volgens lokale media gaat het om de Belg K.M. (32), die voor een week in de badplaats op vakantie was. Onderzoek bracht aan het licht dat de bosbrand is aangestoken om zijn lichaam te doen verdwijnen. Even daarvoor was hij nog gefilmd door een bewakingscamera.