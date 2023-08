Uruguayaanse drugsbaron bedankt Boliviaanse politie in video voor hulp bij ontsnapping

De beruchte Uruguayaanse drugshandelaar Sebastián Marset, die in vier landen wordt gezocht, heeft in een video de Boliviaanse politie bedankt voor een tip die hem heeft geholpen afgelopen weekeinde te ontsnappen aan arrestatie. Dat melden media in Bolivia en Uruguay.

In de video, die hij woensdag naar Boliviaanse pers stuurde, zegt de 32-jarige Marset dat het hoofd van de FELCN, het antidrugsagentschap in het Andesland hem heeft gewaarschuwd dat hij afgelopen zondag zou worden gearresteerd.

“Hij heeft me laten weten dat de minister een arrestatiebevel tegen me had uitgevaardigd”, zei Marset, verwijzend naar Eduardo Castillo, de minister van Overheidszaken van Bolivia. “Ik heb wat geld gepakt en hij zei dat het tijd was voor me om te gaan.”

Moordzaak

Marset is een van de beruchtste criminelen in Zuid-Amerika en wordt gezocht in Brazilië, Paraguay, de Verenigde Staten en zijn geboorteland Uruguay. Volgens autoriteiten in die landen staat hij aan het hoofd van het ‘Primer Cartel Uruguayo’ (Eerste Uruguayaanse Karte), een criminele organisatie die cocaïne zou smokkelen van Paraguay via Uruguay naar Europa.

In 2021 dook Marset plotseling op in Dubai, waar hij werd gearresteerd wegens bezit van een vervalst Paraguayaanse paspoort. Hij slaagde er destijds in op reguliere wijze een Uruguayaanse paspoort te verkrijgen en verdween vrijwel direct nadat de autoriteiten in Dubai hem hadden vrijgelaten.

Marset is de hoofdverdachte in een geruchtmakende moordzaak in Colombia. In 2022 werd daar de Paraguayaanse openbaar aanklager Marcelo Pecci doodgeschoten. Pecci stond aan het hoofd van de grootste operatie tegen drugshandel in de Paraguayaanse geschiedenis.