Ursula von der Leyen: “Europa wil trouw blijven aan christelijk-humanistische erfenis”

Europese Commissie start procedure tegen Polen omdat het voorrang EU-recht niet respec­teert

De Europese Commissie is een inbreukprocedure tegen Polen gestart omdat het Grondwettelijk Hof in Warschau de voorrang van het EU-recht naast zich neergelegd heeft. De zaak deed afgelopen najaar al heel wat stof opwaaien en is het zoveelste hoofdstuk in het conflict met Polen over de rechtsstaat.

13:48