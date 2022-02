Urenlang overleg in Berlijn tussen Rusland en Oekraïne levert weinig op

Salah Abdeslam noemt zichzelf “geen gevaar voor de samenle­ving” tijdens proces over terreuraan­sla­gen Parijs: “Bomgordel bewust niet laten ontploffen”

“Ik wilde vandaag zeggen dat ik niemand heb gedood en niemand heb verwond.” Aan het woord is Salah Abdeslam, hoofdverdachte op het proces over de aanslagen in Parijs van 13 november 2015. Abdeslam deed de uitspraak aan het begin van zijn eerste verhoor over de grond van de zaak in het bijzondere hof van assisen vandaag, vijf maanden na de start van het grote proces in Parijs. Hoewel de moeder, de zus en de ex-verloofde van de terrorist werden verwacht als getuigen, daagden ze niet op. De moeder en zus van Abdeslam schreven wel een brief aan de rechtbank.

9 februari