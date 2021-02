Uren rondrijden op zoek naar zuurstof en overal massagraven: dit drama veroorzaakte Braziliaanse variant op plaats waar hij ontstond

Velen dachten dat een tweede coronagolf in de Braziliaanse Amazone niet mogelijk was. De eerste had zo ongenadig hard toegeslagen, dat het niet anders kon dan dat er groepsimmuniteit ontstaan was. Tot er een nieuwe variant opdook en zich een compleet nieuw drama ontvouwde.

Midden januari stortte het gezondheidssysteem in het Amazonegebied voor de tweede keer in. Oorzaak was een opstoot in het aantal coronabesmettingen, die in december was ingezet. Patiënten stroomden de ziekenhuizen binnen alsof er nooit een eerste golf was geweest. Er bleek een nieuwe variant van het virus (P.1) in het spel te zijn. Die was door een mutatie niet alleen een pak besmettelijker, hij leek ook onze antilichamen te slim af te zijn. Het kon mee verklaren waarom zo veel inwoners nog een tweede keer onderuit gingen.

In een mum van tijd werd de nieuwe variant de dominante in de staat Amazonas. Waar er in november nog geen spoor was van P.1 in de onderzochte stalen, ging het in december al om iets meer dan de helft van de nieuwe gevallen. Dat aantal steeg in januari zelfs tot 91 procent. De coronacijfers gingen exponentieel de hoogte in en dat bleven ze tot begin deze maand doen.

Gevolgen

De gevolgen waren niet te overzien. In de stad Manaus - die ongeveer twee miljoen inwoners telt - konden de ziekenhuizen de toestroom van het aantal patiënten al snel niet meer aan. In de eerste twaalf dagen van het nieuwe jaar werden er in Amazonas (waarvan Manaus de hoofdstad is) 2.221 opnames opgetekend. Ter vergelijking: in april 2020 werden er op een hele maand 2.128 patiënten opgenomen.

Al snel zaten de ziekenhuizen door hun voorraad zuurstof heen. Familieleden en vrienden van patiënten rijden tot op vandaag honderden kilometers, op zoek naar een volle zuurstoftank. Ze staan vaak uren te wachten in de brandende zon of de gietende regen, in de hoop er eentje in de wacht te slepen.

In de ziekenhuizen zelf sterven mensen intussen snakkend naar adem, terwijl ze aan de ingang en in ziekenwagens tevergeefs wachten op hulp. Sommigen hebben het geluk dat ze overgebracht kunnen worden naar andere staten, waar wel nog bedden vrij zijn. Maar zij zijn eerder de uitzondering. De Braziliaanse overheid probeert Manaus te bevoorraden via de lucht. Buurland Venezuela is intussen ook begonnen met het leveren van extra zuurstof. Maar het brengt voorlopig weinig zoden aan de dijk.

Massagraven

Manaus was de eerste stad in Brazilië die massagraven begon te delven toen de pandemie begin vorig jaar uitbrak, en nu wordt er een triest vervolg op dat verhaal geschreven. Het sterftecijfer is er met 261 per 100.000 inwoners het hoogste van heel het land. Waar er in mei 2020 nog elke dag 80 overlijdens door het coronavirus opgetekend werden in de stad, waren dat er vorige maand 100. En dat is mogelijk nog maar het topje van de ijsberg, want de meeste mensen sterven thuis.

Getuigenissen laten weinig aan de verbeelding over. Zo vertelde de dochter van Osmar Magalhães (68) aan persagentschap Reuters dat haar vader op 2 januari coronasymptomen begon te krijgen. Toen zijn toestand achteruitging, reed ze met hem naar verschillende ziekenhuizen. “Nergens konden ze hem opnemen”, zegt Karoline. “De gangen lagen vol en patiënten moesten zuurstoftanks delen. We werden telkens weggestuurd.”

Daarop bracht ze haar vader weer naar huis. Terwijl haar broer op de zwarte markt op zoek ging naar zuurstof, bouwde ze een kamer om tot geïmproviseerde ziekenhuisvleugel. Met de hulp van twee therapeuten die hem nauw in de gaten hielden, slaagden ze erin om hem in leven te houden. Hij is intussen aan de beterhand.

Ook de moeder van Karoline raakte besmet met het coronavirus. Zij kon wel nog opgenomen worden. Hoe het met haar gaat weet de vrouw niet. Het is één grote chaos in het ziekenhuis en informatie is schaars. “Ik weet zelfs niet eens of ze nog leeft of gestorven is”, klinkt het.

Ondanks het drama dat zich in Manaus afspeelt, hoeven wij volgens experts niet meteen te panikeren over het opduiken van de Braziliaanse variant in ons land. De situatie hier is immers erg verschillend. Het gaat in België vooralsnog om maar vier gevallen en we bevinden ons niet op een piek van het aantal besmettingen. “Daardoor krijgt het virus minder kans om te spreiden”, aldus viroloog Johan Neyts van de KU Leuven.

Sociale afstand

Cijfers tonen ook aan de inwoners van Manaus weer meer buitenkomen. Ze spreken weer af en gaan winkelen. Met de feestdagen werd er ook weinig aandacht besteed aan basisregels zoals de sociale afstand, deels vanuit het idee dat de bewoners toch geen tweede keer besmet konden worden. Daarin misrekenden ze zich dus.

“Mensen volgen de maatregelen er onvoldoende en hebben nog te veel contacten”, aldus ook viroloog Steven Van Gucht. “Daar komt nog een falende overheid bij. Door een tekort aan zuurstofflessen sterven patiënten de verstikkingsdood, terwijl ze perfect gered hadden kunnen worden.”

