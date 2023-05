Universiteiten in Japan bundelen krachten om Oekraïense studenten te ondersteunen

“Als universiteit is het een uitdaging om de kost te dragen, maar we willen deze studenten steunen totdat ze allemaal een diploma hebben behaald”, zei Shoichiro Iwakiri, voorzitter van de International Christian University (ICU).

In april is de universiteit gestart met een crowdfunding die al snel het oorspronkelijke doel van 30.000 euro heeft bereikt. Sindsdien heeft de instelling het doel verhoogd tot 65.000 euro. Een vertegenwoordiger van de Tokyo Universiteit verklaarde ook dat ze de wensen van de studenten respecteren.

“Hoewel de kosten niet volledig kunnen worden gedekt door donaties, worden er ook middelen toegewezen vanuit het universiteitsbudget”, aldus de vertegenwoordiger. “Aangezien het een uitwisselingsprogramma betreft, streven de deelnemende studenten ernaar om af te studeren aan hun eigen thuisuniversiteit. Als ze er toch voor kiezen om in Japan te blijven studeren, zullen we hen blijven ondersteunen”, voegde de vertegenwoordiger eraan toe.

Ksenia, een Oekraïense student, volgt momenteel vakken zoals Japans en Frans aan de universiteit. Ze is in april verhuisd naar een slaapzaal waar ze samenleeft met Japanse medestudenten. “Ik ben erg blij omdat ik nu meer met hen kan omgaan”, vertelt ze. “Ik ben lid geworden van een sambaclub en ben ook parttime gaan werken in een restaurant waardoor ik veel vrienden heb kunnen maken.”

Verdere steun

Omdat de oorlog in Oekraïne blijft duren, helpen steunorganisaties in Japan Oekraïense studenten meer zelfstandig te worden.

Pathways Japan biedt Oekraïense studenten meer informatie over werkgelegenheidskansen. In maart heeft de stichting ongeveer 90 Oekraïense studenten en zakenmensen uitgenodigd voor een briefing in Tokio. “Ik wil dat jullie eerst jullie Japanse taalvaardigheden versterken”, zei Norimasa Orii, het hoofd van Pathways Japan, tegen de studenten. “We zullen jullie ondersteunen bij het leren, maar jullie moeten ook nadenken over het vinden van werk. We zullen informatie blijven geven over beurzen en banen”, zei hij.

Orii vertelde de Japanse krant ‘The Asahi Shimbun’ dat de stichting situaties wil voorkomen waarin studenten geen andere keuze hebben dan naar huis terug te keren. “Er kunnen verschillende gevallen zijn waarin de acceptatieperiode van de universiteiten afloopt of studenten naar andere universiteiten overstappen vanwege hun Japanse taalvaardigheid”, zei hij. “We willen degenen die in Japan willen studeren of werken ondersteunen door advies te geven.”