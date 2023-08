Universiteit van Oxford: “Facebook niet schadelijk voor welzijn, integendeel”

Werkwijze

Professoren Przybylski en Vuorre bestudeerden gegevens van Facebook-gebruikers tussen 2008 en 2019, een periode waarin het platform zich nog in de beginfase bevond. Ze benaderden dit idee direct: “Om de mogelijke associaties beter te begrijpen, koppelden we gegevens over de wereldwijde acceptatie van Facebook aan drie welzijnsindicatoren: tevredenheid met het leven, negatieve en positieve psychologische ervaringen. We onderzochten het aantal actieve Facebook-gebruikers per hoofd van de bevolking in 72 landen, verdeeld over twee leeftijdsgroepen: 13-34 jaar en 35 jaar en ouder.” De resultaten toonden aan dat het verband tussen Facebook-gebruik en welzijn enigszins positiever was voor zowel mannen als jongere individuen.