Unilever weet hogere kosten op te vangen met hogere prijzen

Artsen mogen behande­ling van Archie Battersbee (12) stopzetten, oordeelt Brits beroepshof

Dokters van het Royal London-ziekenhuis mogen de beademing van Archie Battersbee, de 12-jarige Britse jongen die sinds april in een kunstmatige coma ligt en het onderwerp is geworden van een juridisch geschil, stopzetten. Dat heeft het hof van beroep in Londen beslist.

25 juli