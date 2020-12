Unicef zoekt 5,2 miljard euro om 190 miljoen kinderen te helpen in 149 landen

Grootste Hongaarse media verzwijgen schandaal rond seksfeest met Europarle­ments­lid

2 december Terwijl zowat heel Europa het heeft over het Hongaarse Europarlementslid József Szájer die ontslag nam nadat hij betrapt werd op een illegaal seksfeest in Brussel, is er één land waar een groot deel van de bevolking helemaal niets over de kwestie te weten komt. En dat is Hongarije zelf. De overheidsgreep op de pers in het EU-land wordt vandaag pijnlijk duidelijk: verschillende media verzwijgen het verhaal volledig of beperken zich tot de droge mededeling dat Szájer is opgestapt.