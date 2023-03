UNICEF: “Worstcasescenario dreigt voor bijna 4 miljoen kinderen in Syrië”

Baby van Britse aristocra­te en veroordeel­de verkrach­ter na wekenlange zoektocht dood teruggevon­den

In het Verenigd Koninkrijk is een vermiste baby naar wie al weken gezocht werd dood teruggevonden. Het lichaampje werd in een bosrijk gebied in de buurt van de Zuid-Engelse stad Brighton aangetroffen, meldt de Britse politie. De ouders - een veroordeelde verkrachter en de dochter van een rijke aristocraat - waren enkele dagen eerder in dezelfde omgeving opgepakt. Een tip bij de politie had hen de das omgedaan. Het is voorlopig niet duidelijk hoe oud het kleintje precies geworden is.