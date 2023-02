UNICEF: ruim 400 Oekraïense kinderen omgekomen sinds begin oorlog

Anke (28), de enige Vlaamse Rode Kruis-medewerker in Oekraïne: “Ik kan overal overleven, maar noem me niet heldhaftig”

“Ik probeerde mijn grootouders gerust te stellen dat de kans dat ik in België slachtoffer werd van een auto-ongeval even groot was als dat ik slachtoffer zou worden van een luchtaanval.” De oorlog in Oekraïne is bijna een jaar oud: de helft van die tijd was Anke Bert (28) ter plekke, als enige Vlaamse Rode Kruis-medewerker. “De constante stroomonderbrekingen hebben me meer geraakt dan het luchtafweergeschut. Ik besef nu pas dat een mentale break nodig was.”