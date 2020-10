Unicef: miljoenen mensen kunnen handen niet wassen met zeep

WHO: “Besmet­tings­graad onder zorgperso­neel in dalende lijn”

13 oktober De besmettingsgraad onder het zorgpersoneel zit in dalende lijn. Waar het aantal coronagevallen onder het verzorgend personeel in eerste instantie een pak hoger lag dan onder de rest van de bevolking, gaat het nu ook in landen waar de pandemie nog in alle hevigheid woedt eerder de goede kant uit. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag gezegd.