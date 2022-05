Unicef: “Meer dan 12,3 miljoen Syrische kinderen hebben hulp nodig”

Al 27 doden na ontplof­fing in beroemd luxehotel in Havana, ook Spaanse toeriste (29) komt om

Het dodental door de ontploffing in het historische hotel Saratoga in de Cubaanse hoofdstad Havana is verder gestegen naar 27. Onder de slachtoffers is ook een Spaanse toerist van 29 jaar. Haar echtgenoot raakte zwaargewond. Er liggen nog 37 gewonden in het ziekenhuis. Volgens Cubaanse onafhankelijke media zijn er 19 vermisten.

