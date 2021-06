Unicef: “Kinderarbeid voor het eerst in 20 jaar toegenomen”

Het aantal kinderen dat doet aan kinderarbeid is wereldwijd gestegen tot 160 miljoen, wat neerkomt op een toename van 8,4 miljoen in de afgelopen vier jaar. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en UNICEF is het voor het eerst in twintig jaar dat er sprake is van een toename. Tussen 2000 en 2016 daalde de kinderarbeid nog met 94 miljoen kinderen.

Het rapport wordt uitgebracht voorafgaand aan de internationale dag tegen kinderarbeid op zaterdag en wijst op een aanzienlijke stijging van het aantal kinderen tussen vijf en elf jaar die arbeid verrichten, en die nu iets meer dan de helft van het totaal uitmaken. Het aantal kinderen van vijf tot zeventien jaar in gevaarlijk werk is sinds 2016 met 6,5 miljoen gestegen tot 79 miljoen.

De landbouwsector is goed voor 70 procent van de kinderarbeid, gevolgd door 20 procent in de dienstensector en 10 procent in de industrie. Bijna 28 procent van de kinderen tussen vijf en elf jaar en 35 procent van de groep tussen twaalf en veertien jaar die arbeid verrichten, gaan niet naar school.

Een sociaal werker luistert naar het verhaal van een kind dat tewerkgesteld werd op een cacaoplantage op Ivoorkust.

“Nieuwe generatie kinderen in gevaar”

"De nieuwe cijfers schudden ons wakker. We kunnen niet gewoon toekijken terwijl een nieuwe generatie kinderen in gevaar wordt gebracht", zegt Guy Ryder, directeur-generaal van de ILO. "Inclusieve sociale bescherming stelt gezinnen in staat hun kinderen op school te houden, zelfs in tijden van economische tegenspoed. Meer investeringen in plattelandsontwikkeling en waardig werk in de landbouw zijn essentieel. Dit is een tijd voor hernieuwde inzet en energie om de cirkel van armoede en kinderarbeid te doorbreken."

In landen ten zuiden van de Sahara hebben de bevolkingsgroei, terugkerende crises, extreme armoede en ontoereikende sociale beschermingsmaatregelen geleid tot een toename van de kinderarbeid met 16,6 miljoen. In regio's waar enige verbetering is geboekt, zoals Azië en het Stille Oceaangebied, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, brengt de coronacrisis die vooruitgang in gevaar.

Het rapport waarschuwt dat 9 miljoen extra kinderen het risico lopen tegen eind 2022 in kinderarbeid te belanden als gevolg van de pandemie. Dat aantal zou kunnen oplopen tot 46 miljoen als zij geen toegang hebben tot essentiële sociale bescherming.

“Hartverscheurende keuzes”

Bijkomende economische schokken en de sluiting van scholen als gevolg van corona betekenen dat kinderen die al arbeid verrichten, het risico lopen langer te moeten gaan werken of in slechtere omstandigheden, terwijl nog veel meer kinderen tot de ergste vormen van kinderarbeid kunnen worden gedwongen als gevolg van het verlies van banen en inkomsten in kwetsbare gezinnen.

"We verliezen terrein in de strijd tegen kinderarbeid en het afgelopen jaar heeft die strijd er niet eenvoudiger op gemaakt", zei Henrietta Fore, algemeen directeur van UNICEF. "Gezinnen worden nu, tijdens het tweede jaar van wereldwijde lockdowns, schoolsluitingen, economische verstoringen en krimpende nationale budgetten, gedwongen om hartverscheurende keuzes te maken."

Een Zimbabwaans kind zeeft zand op zoek naar goud. Beeld van november vorig jaar.