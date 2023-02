Unicef: “Generatie kinderen staat in Oekraïne aan rand van afgrond”

update Opnieuw treft zware aardbeving grensge­bied Turkije en Syrië: honderden gewonden en minstens drie doden

Twee weken na de zware aardbevingen in Turkije en Syrië is het grensgebied tussen beide landen maandagavond opnieuw getroffen door aardbevingen met een kracht van minstens 6,4 en 5,8. In Turkije vielen al zeker drie doden en meer dan 200 gewonden. In het noordwesten van Syrië zouden er 470 mensen gewond zijn geraakt toen paniek uitbrak en mensen zelfs van gebouwen sprongen. De beving was ook te voelen in het veldhospitaal in Turkije van het Belgische B-Fast, vertelt Lode Schops in VTM NIEUWS. Bekijk zijn getuigenis in de video hieronder.