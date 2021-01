UNHCR: “Recht op asiel in Europa in gevaar”

“België, vang meer vluchtelin­gen op. Ze hebben ook dromen”: Abdulazez (21) uit Syrië stelt beelden afgebrand kamp Moria op Lesbos tentoon

16 september De uit Homs in Syrië afkomstige Abdulazez Dukhan (21), die als tiener vier jaar op de vlucht was vooraleer in ons land een nieuwe thuis te vinden, nam in 2018 foto’s in opvangkamp Moria, dat nu afbrandde, op het Griekse eiland Lesbos. Knappe bol Abdulazez, die zich razendsnel integreerde in Kortrijk en Computerwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) studeert, roept Europa en dus ook België op om meer vluchtelingen uit Moria op te nemen. “Geef hen dezelfde kansen die ik kreeg. Er zitten mensen bij die veel potentieel hebben en een nieuw leven willen opbouwen”, zegt Abdulazez. Hij stelt vanaf donderdag zijn foto’s tentoon in het OC in Marke.