UNHCR: “Al meer dan 5 miljoen Oekraïners naar buitenland gevlucht”

Huisarrest van twee verdachten opgeheven in onderzoek naar kabelbaan­ramp Italië

In de zaak van het kabelbaanongeluk dat in mei vorig jaar het leven kostte aan veertien mensen, is het huisarrest van twee hoofdverdachten, de uitbater en de veiligheidsverantwoordelijke, opgeheven. Dat heeft het Italiaanse Hof van Cassatie beslist.

19 april