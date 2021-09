Unesco pleit voor heropening scholen voor meisjes in Afghanistan

HLN Drive Creatief recycleren: dit gebeurt er met de afgedankte batterij van je elektrisch voertuig

16 september Batterijen van elektrische wagens bevatten heel wat zeldzame stoffen. Potentieel vervuilende ook. Daar goed mee omgaan is dan ook heel belangrijk. We willen geen vuilnisbelten vol oude EV-batterijen, laat staat dat er gevaarlijke stoffen in het milieu lekken. HLN Drive somt een aantal initiatieven op die bewijzen hoe innovatief we kunnen omspringen met oude batterijen.