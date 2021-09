Uma Thurman spreekt steun uit voor vrouwen in Texas: "Ik liet ook abortus uitvoeren"

Het is voor het eerst dat de 51-jarige actrice in het openbaar hierover vertelt, "in de hoop de vlammen van de controversie af te leiden van de kwetsbare vrouwen die door deze wet getroffen worden". Sinds 1 september is het in Texas verboden om een abortus uit te voeren na zes weken zwangerschap, zelfs als die zwangerschap het gevolg is van incest of verkrachting.