Ultieme zoekactie van start om Émile (2) te vinden bijna vijf dagen na zijn verdwijning

KIJK. Moddervul­kaan barst uit in Taiwan en wordt in brand gestoken

Op sociale media worden beelden gedeeld van de beroemde Wandan moddervulkaan die opnieuw uitbarst. Deze vulkaan ligt in het zuiden van Taiwan en kwam eerder dit jaar in februari al eens tot een uitbarsting. Vorig jaar was dat zelfs 3 keer het geval. Tijdens het opnemen van de video steken lokale inwoners de vulkaan in brand. Onze wetenschapsexpert Martijn Peters verduidelijkt.