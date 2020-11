Ultieme wraak voor Democraten: Trump eindigt met exact dezelfde score als Clinton in 2016

Trump twijfelt voor het eerst over zijn toekomst als president: “Tijd zal het uitwijzen”

7:25 De VS gaan niet in een lockdown om de verspreiding van het coronavirus te bedwingen. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag tijdens zijn eerste persconferentie sinds Joe Biden afgelopen weekeinde werd uitgeroepen tot winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij ging ook zijdelings in op de verkiezingen, nadat hij zich bijna leek te verspreken. “De tijd zal uitwijzen wie in januari aantreedt”, klonk het.