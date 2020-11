Ultieme wraak voor Democraten komt steeds dichterbij: Trump eindigt allicht met exact dezelfde score als Clinton in 2016

Jong Brits koppel heet na huwelijk Whi­te-Christ­mas

5 november Een jong Brits paar heet na hun huwelijk officieel White-Christmas. De studente Tilly Christmas (20) en Keiran White, die in een supermarkt werkt, trouwden afgelopen dinsdag in de stad Bath kort voordat de gedeeltelijke lockdown in Engeland inging. Ze kennen elkaar sinds ze 12 jaar waren.