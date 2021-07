Uitzonderlijke beelden tonen hoe dorpje van 660 zielen in Duitse Eifel totaal verwoest is door overstroming: 50 tot 70 mensen vermist in rampgebied

Het is een ramp zonder weerga die zich afspeelt in de Duitse Eifel. De overstromingen zaaien dood en vernieling in de regio die ook bij Belgen populair is. Het 660 zielen tellende dorpje Schuld bij Adenau in het district Ahrweiler is bijzonder hard getroffen. Huizen zijn ingestort en zo’n 50 tot 70 mensen worden in het rampgebied vermist. In het westen van Duitsland is het dodental van het noodweer opgelopen tot 42.

In de nacht van woensdag op donderdag zijn in het plaatsje aan rivier de Ahr in deelstaat Rijnland-Palts zes huizen ingestort na het noodweer. Nog eens 25 woningen zijn niet meer stabiel en er bestaat dus nog meer instortingsgevaar.

Volgens een politiewoordvoerder is de situatie er niet te overzien. En dat blijkt ook uit de verschrikkelijke beelden. Huizen zijn verwoest, auto’s liggen verpreid in het dorp, wegen zijn onderbroken, bruggen zijn vernield en overal ligt er afval dat is meegesleurd door het water. Het dorp is zo goed als weggevaagd. Het is een ware catastrofe.

Volledig scherm De ravage is groot in Schuld © REUTERS

Volledig scherm De verwoesting is ongezien © EPA

De politie heeft bevestigd dat achttien mensen om het leven zijn gekomen in het district. Nog eens 50 tot 70 mensen worden vermist in het rampgebied. Het is nog onduidelijk of zij allemaal het slachtoffer zijn geworden van de watersnood. Het gaat mogelijk ook om mensen die met vakantie zijn en daarom niet thuis waren of misschien hebben ze wegens het noodweer onderdak gezocht bij kennissen. Omdat het gsm-netwerk gedeeltelijk platligt, is het lastig om iedereen te bereiken.

Volledig scherm Straten zijn helemaal vernield in Schuld. © REUTERS

Aan het begin van de middag hebben de autoriteiten omwonenden en nabestaanden gevraagd om de gevaarlijke plaats te mijden: “Rij aub niet het rampgebied in om zelf familieleden te zoeken of eigendommen veilig te stellen. Anders breng je jezelf in gevaar! Vermijd het gebied aub!”

In het district Ahrweiler zijn meerdere dorpen van de buitenwereld afgesloten. Vijftig mensen konden zich op het dak van hun woning in veiligheid brengen.

Premier Malu Dreyer van de deelstaat zei in het regionale parlement dat de omvang van de ramp ongekend is. “Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt”, zei de premier. “Er zijn doden, er zijn vermisten en er zijn nog veel mensen in gevaar.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen zijn intussen 24 overlijdens gemeld. De politie van Keulen zegt in haar regio alleen al 20 doden te hebben geteld. Nog niet alle lichamen zijn geborgen. “Ter bescherming van de nabestaanden zal de politie geen verklaringen publiceren over de identiteit, leeftijd, plaats van ontdekking en omstandigheden van overlijden”, zo deelt de polite nog mee.

In het westen van Duitsland zijn er in totaal al 42 doden geteld.

Het Duitse leger heeft honderden soldaten ingezet om de inwoners van de getroffen gebieden te helpen.

Volledig scherm Het wassende water sleurde alles mee in Schuld. © AP

Volledig scherm Vernielde woningen in Schuld © AP

Volledig scherm De ravage is niet te overzien in Schuld © AP

Volledig scherm Een vernielde brug in Schuld © AP

Volledig scherm Vernielde huizen in Schuld © AP

Volledig scherm Verspreid over het dorp liggen meegesleurde wagens. © AFP

Volledig scherm Een vernielde weg in Bad Neuenahr-Ahrweiler. © REUTERS

Volledig scherm Verwoeste woningen in Schuld © AFP