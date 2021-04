Uitwerking Belgisch coronacertificaat vrij eenvoudig: “De backoffice is er al”

De Europese Unie haast zich om tegen de zomervakantie de EU-landen de mogelijkheid te bieden het ‘coronacertificaat’ te verdelen. Met dit attest of coronapaspoort zou wie gevaccineerd is tegen Covid-19, een recent negatief testresultaat kan voorleggen of na ziekte over antilichamen beschikt, vrij moeten kunnen rondreizen in de Schengenzone. De technische uitwerking van het certificaat is in België vrij eenvoudig, laat Frank Robben, administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) weten. “De backoffice is er al.”

Terwijl het Europees Parlement en de Raad zich opmaken voor de politieke onderhandelingen over het coronapaspoort, is de technische uitwerking reeds volop aan de gang. Bedoeling is om wanneer er een akkoord is over de gebruiksvoorwaarden, het certificaat meteen uitgereikt kan worden. Het zijn de lidstaten die het attest zullen verdelen - via een app of pdf op de smartphone, of op papier.

Juni

Op 10 mei gaat een eerste testfase van start, waarbij een grote groep landen hun eigen ontwikkelde systeem aan de Europese ‘gateway’ zullen verbinden. Het is dan ook de bedoeling dat de lidstaten een certificaat dat hen door een buitenlandse reiziger wordt voorgelegd, kunnen verifiëren. De Europese Commissie biedt daarvoor de technische ondersteuning. Een tweede testfase start einde mei.

Op 1 juni zal het hele systeem operationeel zijn en kunnen de lidstaten zich beginnen te verbinden. Als het van de Commissie afhangt, zijn alle lidstaten op 30 juni geconnecteerd en kunnen ze hun coronacertificaten beginnen uit te reiken.

Databank

In België is de ontwikkeling van zo’n certificaat waarmee burgers kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn of over een recent testresultaat beschikken relatief eenvoudig, legt Frank Robben van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid uit. “Wij hebben het grote voordeel dat in Vlaanderen alle vaccinaties die worden toegediend, worden opgeladen in Vaccinnet. Brussel en Wallonië beschikken niet over een eigen databank, maar in het kader van de Covid-19-vaccinatie is beslist de applicatie voor heel België te gebruiken. Daarnaast gaan ook alle testresultaten in een databank, die beheerd wordt door Sciensano.”

In veel andere landen heeft de ontwikkeling van het certificaat en de ontsluiting van de vaccinatie- en testgegevens heel wat voeten in de aarde. “Maar voor ons is het dus niet zo moeilijk om een certificaat te maken, want de backoffice is er al. Wij moeten niet ontwikkelen, maar slechts assembleren”, zegt Robben. Het is het agentschap Informatie Vlaanderen (AIV) dat voor de technische uitwerking van het Belgische certificaat zorgt. Eerstdaags wordt beslist of ons land aan de eerste of de tweede Europese testfase deelneemt.

Financiële steun

Landen kunnen hun eigen systeem ontwikkelen, of verder bouwen op de Europese template. Voor de ontwikkeling van een certificaat biedt de Europese Commissie elke lidstaat tot 1 miljoen euro financiële steun aan. Ook van België wordt een aanvraag voor ondersteuning verwacht. De Commissie raamt het kostenplaatje van de ontwikkeling van interoperabele certificaten in 30 Europese landen op ongeveer 45 miljoen euro.

Laagdrempelig

Rest nog de vraag hoe een certificaat precies zal kunnen worden aangevraagd. “We kunnen ook voor een pushsysteem zorgen waarbij we de burgers een pdf bezorgen, maar als ze die dan niet gebruiken is dat misschien een verloren kost”, zegt Robben. “In ieder geval proberen we het allemaal zo laagdrempelig mogelijk te houden.”

