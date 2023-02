“Uitvinder van de balpen”: extreemrechtse groepering projecteert verwijzing naar complottheorie op Anne Frankhuis

Op een rechts-extremistisch Telegramkanaal zijn donderdagavond beelden getoond van een tekst die op het Anne Frankhuis in Amsterdam is geprojecteerd. “Anne Frank uitvinder van de balpen”, een verwijzing naar een bekende complottheorie, was te lezen.

Volgens de Nederlandse krant ‘Het Parool’ werd de video verspreid in de Telegramgroep ‘The Laser Nazi Bunker’. De Anne Frank Stichting heeft aangifte gedaan van een projectie op de gevel van het Anne Frank Huis in Amsterdam. Volgens de stichting was een tekst maandagavond enkele minuten te zien. “Het Achterhuis is de plek waar Anne Frank zat ondergedoken en haar dagboek schreef. Anne Franks dagboek is een van de belangrijkste getuigenissen van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog”, klinkt het.

In de jaren 60 liet een onderzoeker losse vellen papier, die beschreven waren met een balpen, in het dagboek van het Joodse meisje achter. Rechts-extremisten zien daarin al jaren het bewijs dat het dagboek nep zou zijn, omdat de balpen pas na de Tweede Wereldoorlog in Nederland geïntroduceerd werd. Maar de vellen zijn hoogstwaarschijnlijk per ongeluk in het dagboek blijven zitten en doen niets af aan de echtheid ervan, constateerden onderzoekers al eerder.

“Onversneden antisemitisme”

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema noemt de projectie op het Anne Frank Huis “onversneden antisemitisme” en “een aanval op Anne Franks nalatenschap”. “Ik ben geschokt en woedend over deze laffe, verwerpelijke daad”, zegt de burgemeester. “Uitermate lafhartig en pijnlijk, voor de overlevenden, de nabestaanden van de slachtoffers van de Holocaust, de hele Joodse gemeenschap en iedereen die weet waartoe haat, racisme en intolerantie leiden.”

Halsema zegt in nauw contact te staan met de directie van het Anne Frank Huis, evenals met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap, politie en justitie. “Ik hoop dat de daders snel worden opgespoord. De nagedachtenis van Anne Frank mag niet bezoedeld worden door stuitende kwaadaardigheid van extremisten.”

“Vrolijk Blank 2023"

Het is niet de eerste keer dat extreemrechtse leuzen worden geprojecteerd in Nederland. Tijdens de jaarwisseling projecteerde een rechts-extremistische groep teksten op de Erasmbusbrug in Rotterdam. Daar was toen op te lezen ‘White Lives Matter’ en ‘Vrolijk Blank 2023'. Ook werd een verwijzing naar een antisemitische site geprojecteerd evenals de ‘Fourteen words’, een korte tekst die in neonazistische kringen een belangrijke status heeft en betekent: ‘We moeten het bestaan van ons volk en een toekomst voor blanke kinderen verzekeren.’

Naar die actie op de Erasmbusbrug doet de politie nog onderzoek. Volgens het Openbaar Ministerie was het projecteren van de teksten op de brug namelijk strafbaar.

