Uitvaart koningin Elizabeth trekt 25 miljoen Britse kijkers

Deze Vlamingen volgden begrafenis Queen op tv: “Tranen met tuiten gehuild”

Over het kanaal kregen alle Britten vrij om de begrafenis van de Queen te kunnen volgen, maar ook hier zaten heel wat Vlamingen voor de buis gekluisterd. We spraken met de manager van Talbot House in Poperinge, de lookalike uit Leuven en een leeftijdsgenote in een woonzorgcentrum in Deinze.

