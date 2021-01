Uittredend president Portugal herverkozen in eerste ronde verkiezingen

Britse kmo’s die brexit-perikelen en extra kosten willen vermijden, krijgen advies firma op te richten in EU

24 januari Britse kleine en middelgrote ondernemingen die naar de EU exporteren en sinds begin dit jaar in moeilijkheden zitten door de extra kosten en bureaucratie van de brexit, krijgen van adviseurs van het departement voor internationale handel de raad om best een bedrijf op te richten in de EU zelf. Dat schrijft de krant The Observer vandaag op gezag van verschillende bedrijfsleiders.