Uitspraak over mindere doeltreffendheid van Chinese vaccins is "groot misverstand"

Vaccin van Chinese Sinovac veel minder doeltref­fend dan eerdere data suggereer­den: doet vragen rijzen over transparan­tie

14 januari Een coronavaccin dat ontwikkeld werd door Sinovac Biotech, blijkt slechts 50,38 procent effectief. En dat is opvallend want de doeltreffendheid is veel lager dan de eerder aangekondigde 78 procent. Het tegenvallende resultaat voedt de scepsis over het schijnbare gebrek aan transparantie met betrekking tot Chinese vaccins.