Uitspraak minister Gennez (Vooruit) zorgt voor diplomatieke rel met Israël

Meer dan 70 doden bij grote brand in Johannes­burg, ook peuter overleden

In Johannesburg, de grootste stad van Zuid-Afrika, zijn zeker 73 mensen om het leven gekomen na een brand in een gebouw. Meer dan 50 raakten gewond. Ook een peuter is bij de dodelijke slachtoffers. De brand deed zich voor in een pand in het voormalige zakendistrict, dat er al jaren verpauperd bij ligt.