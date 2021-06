Uitspraak in zaak die Frankrijk in de ban houdt: Valérie Bacot krijgt geen verdere celstraf voor moord op gewelddadige echtgenoot

Valérie Bacot mag het assisenhof in het Franse Chalon-sur-Saône als een vrije vrouw verlaten. De vrouw is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan drie jaar met uitstel, voor de moord op echtgenoot Daniel Polette (61). Dit betekent dat Valérie niet naar de cel hoeft, want ze bracht al een jaar in voorhechenis door. Met de veroordeling eindigt het proces dat afgelopen week half Frankrijk in de ban hield.

Volgens het Openbaar Ministerie is Bacot het slachtoffer geworden van haar gewelddadige echtgenoot, tevens pooier. Een Franse assisenjury spreekt zich niet enkel uit over de schuldvraag, zoals in België, maar ook over de straf die de beschuldigden krijgen.

Stiefvader

Het assisenproces tegen Valérie Bacot ging maandag van start. Psychiaters en psychologen benadrukten dat de beschuldigde geen enkele andere uitweg had dan haar echtgenoot te laten verdwijnen. Ze bevond zich permanent in zijn greep en onder zijn bewaking, wat haar belette om klacht tegen hem in te dienen.

Op twaalfjarige leeftijd werd Valérie voor het eerst verkracht door Polette. Toen was hij nog de vriend van haar moeder. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf in 1996, maar in 1997 verliet hij de gevangenis en keerde hij terug naar huize Bacot. In haar memoires ‘Tout le monde savait’, die vorige maand verschenen, getuigt Valérie dat alles toen weer als vanouds begon. Op zeventienjarige leeftijd was ze zwanger van Pollets kind.

Valérie Bacot deed begin mei haar verhaal in het programma Sept à Huit op TF1.

De trucker maakte Valéries moeder Joëlle duidelijk dat hij hun relatie als beëindigd beschouwde en met de adolescente wilde samenwonen. Valérie stemde in, ze wilde naar eigen zeggen het kind een vader bieden. De start van een dagelijkse hel waarbij Valérie haast dagelijks het slachtoffer werd van seksueel misbruik en fysieke en mentale mishandeling.

Ze beschreef hoe Pollet haar meermaals met een vuurwapen had bedreigd, terwijl hij haar verzekerde dat hij de volgende keer niet mis zou schieten. Hij dwong haar vanaf 2004 bovendien om zich te prostitueren in hun omgebouwde Peugeot-monovolume. Pollet reed met haar naar snelwegparkings waar ze vrachtwagenchauffeurs en automobilisten moest bevredigen.

Bacot bij de start van het assisenproces, afgelopen maandag.

Toen hun dochter veertien jaar oud was, vroeg hij Valérie “hoe ze seksueel was”. De moeder vreesde dat de geschiedenis zich zou herhalen bij haar dochter. Na bijna 25 jaar van verkrachtingen, mishandelingen en gedwongen prostitutie, doodde Bacot haar voormalige stiefvader, echtgenoot en pooier met een nekschot in 2016. Ze schoot hem dood in de Peugeot en begroef met de hulp van haar tienerkinderen het lichaam.

Er stond haar een levenslange gevangenisstraf te wachten. “Ik weet dat ik terug naar de gevangenis ga. Ik heb alles op een rijtje gezet”, zei Valérie gisteren. Ze voegde eraan toe dat ze zelfs het busabonnement voor haar jongste zoon al had betaald. “Maar het doet me pijn om hen los te laten”, zei ze.

Recht in eigen handen

Advocaat-generaal (procureur, red.) Eric Jallet benadrukte vandaag dat een assisenhof de waarden van de beschaving, “die er in de eerste plaats op gericht zijn om het leven te beschermen”, bevestigt. Hij stelde dat een samenleving, waarin men het recht in eigen handen neemt, leidt tot een oorlog van de ene tegen de andere. Het Openbaar Ministerie is van mening dat Bacot het leven van haar echtgenoot niet mocht nemen, maar dat een nieuwe gevangenisstraf de maatschappij niet meer bescherming zou verschaffen.

“Het gevaar (voor de maatschappij) is, vanuit criminologisch oogpunt gezien, heel laag”, aldus advocaat-generaal Jallet. Zijns inziens moet Bacot veroordeeld worden, maar moet ze daarom niet terug naar de gevangenis. Hij benadrukte dat haar kinderen haar nodig hebben.

De zaak-Bacot veroorzaakte heel wat opschudding in Frankrijk. Bijna 700.000 mensen ondertekenden online een petitie om Bacots vrijheid te eisen.

Jacqueline Sauvage

De zaak herinnert aan de zaak-Sauvage. Jacqueline Sauvage werd, net als haar dochters, jarenlang mishandeld door haar echtgenoot en vermoordde hem in 2012, waarna ze uitgroeide tot een symbool van partnergeweld. De advocaten van Bacot, Janine Bonaggiunta en Nathalie Tomasini, verdedigden ook Sauvage. Ze werd veroordeeld, maar in 2016 verleende de toenmalige Franse president François Hollande haar gratie. Sauvage is in juli 2020 overleden.

