Uitgelekte beelden tonen Britse F35-jet die neerstort in Middellandse Zee

Al zeker 13 besmettin­gen met omikronva­ri­ant onder passagiers die in Nederland arriveer­den

Bij dertien van de reizigers die vrijdag uit Zuid-Afrika op Schiphol aankwamen, is tot nu toe de omikronvariant van het virus aangetroffen. Dat meldt het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het onderzoek naar alle 61 positief geteste personen is nog niet afgerond. Mogelijk wordt de nieuwe variant in meer testmonsters aangetroffen. Ook een Vlaams koppel zit nog steeds in isolatie in Nederland.

28 november