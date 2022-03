UITGELEGD. Waarom Russen plots het ‘Z-symbool’ dragen

De eerste beelden die online verschenen met het symbool dateren van eind februari. Een colonne van Russische gevechtsvoertuigen wordt in beeld gebracht. Op de voertuigen zijn verschillende symbolen aangebracht. Sommigen beweren dat het een symbool is om steun uit te spreken voor Russisch president Vladimir Poetin, anderen beweren dat het dient om aan te duiden van welke troepeneenheid ze deel uit maken. Een sluitend antwoord is er niet, maar meer en meer pro-Russisch gezinde groeperingen en burgers gebruiken het symbool om hun goedkeuring uit te spreken voor de Russische invasie in Oekraïne. Zo ook gymnast Ivan Kuliak. De Rus verscheen met het symbool op het podium van de Wereldbeker turnen in het Qatarese Doha.