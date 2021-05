Uitgelegd in twee minuten: wat ligt er aan basis van het conflict in Israël?

Oud-leer­ling richt bloedbad aan in Russische school: leraar en zeven scholieren gedood, 32 gewonden

17:23 Bij een schietpartij op een school in Kazan, een stad in centraal Rusland, zijn zeker negen doden gevallen. Het gaat om zeven leerlingen, een leraar en een andere volwassene. Er vielen ook meer dan 30 gewonden. Volgens de autoriteiten is de dader een 19-jarige oud-leerling van de school die alleen handelde. Zijn motief is nog onbekend. President Vladimir Poetin heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Hij kondigde aan de regels rond wapenbezit te zullen aanpassen.